Пиротехники МЧС уничтожили две авиабомбы в Псковской области. ВИДЕО

В Псковской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы. Об этом сообщили в МЧС России.
Фото и видео: МЧС России
В субботу, 7 декабря, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в лесном массиве вблизи поселка Идрица Себежского района были идентифицированы две единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: немецкая авиационная бомба SD-50 и авиационная бомба ФАБ-50.
Вчера, 10 декабря, специалистами Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга опасные находки были вывезены на полигон и ликвидированы путем контролируемого подрыва.
Мероприятия проведены в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.