Происшествия

Пиротехники МЧС уничтожили две авиабомбы в Псковской области. ВИДЕО

В Псковской области пиротехники МЧС России уничтожили две авиабомбы. Об этом сообщили в МЧС России.

Фото и видео: МЧС России

В субботу, 7 декабря, группой разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки в лесном массиве вблизи поселка Идрица Себежского района были идентифицированы две единицы взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны: немецкая авиационная бомба SD-50 и авиационная бомба ФАБ-50.

Вчера, 10 декабря, специалистами Невского спасательного центра МЧС России из Санкт-Петербурга опасные находки были вывезены на полигон и ликвидированы путем контролируемого подрыва.

Мероприятия проведены в соответствии с требованиями безопасности. Все работы прошли в штатном режиме, ущерба населению и инфраструктуре не нанесено.