Происшествия

Два автомобиля сгорели при пожаре на улице Николая Васильева в Пскове

Два автомобиля сгорели при пожаре на улице Николая Васильева в Пскове 28 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании гаражей поступило в ведомство в 03:18. В результате возгорания повреждены два гаража. Сгорели два автомобиля.

Предположительная причина пожара аварийный режим работы электросети в кирпичном гараже. Пожарным удалось спасти еще один гараж и легковой автомобиль.

Позднее, в 09:33 поступило сообщение о возгорании в деревне Брагино Бежаницкого округа. Бесхозное строение выгорело изнутри, уничтожена кровля по всей площади. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.