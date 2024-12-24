Происшествия

Женщина из Гдовского района отправилась на принудительные работы за неуплату алиментов

Ранее судимая жительница Гдовского района осуждена за неуплату средств на содержание ребенка без уважительной причины. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

В суде установлено, что подсудимая, являясь родителем, подвергнутым административному наказанию по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ, не исполнила решение Гдовского районного суда об уплате алиментов, тем самым совершила уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетней.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде принудительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно.

Приговор суда вступил в законную силу.