Происшествия

Подозреваемую в хищении женщину задержали в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали гражданку, подозреваемую в хищении. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

31 декабря в 13:28 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии, из магазина на Октябрьском проспекте, поступил сигнал «тревога». На место происшествия направили экипаж группы задержания.

В магазине росгвардейцы задержали девушку 2006 года рождения, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, не заплатив. Ущерб составил 1718 рублей. По факту кражи проводится проверка.