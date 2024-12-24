Происшествия

В Порховском районе мужчина подозревается в убийстве своей сожительницы

В правоохранительные органы вчера, 1 января, поступило сообщение об обнаружении тела женщины со следами воздействия высоких температур в частном жилом доме в городе Порхове Псковской области. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержан 49-летний сожитель погибшей, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области/ Telegram-канал

По версии следствия, 31 декабря 2024 года в вечернее время подозреваемый со своей сожительницей находились в частном доме по месту жительства, где между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе возникшей ссоры мужчина облил пострадавшую бензином и поджег. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.