Происшествия

Поиски пропавшего 31-летнего мужчины в Локнянском округе осложняются выпадением снега

Поиски пропавшего Алексея Прокофьева продолжаются в Локнянском муниципальном округе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в поисковом отряде «След», 31-летний молодой человек пропал в районе деревень Работино и Крестилово.

Видео: «След»

«Последняя связь у родственников была с ним 10 декабря в 22.30. От места, где его видели в последний раз, постепенно расширяем зону поисков. К сожалению, погода не благоприятствует. Поиски осложняются выпадением снега», - поделились поисковики.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией об Алексее Прокофьеве, просят сообщить об этом поисковому отряду «След» по телефону: +79113767676 или обратиться в полицию.