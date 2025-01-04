Происшествия

Три возгорания ликвидировали на территории Псковской области 5 января

На территории Псковской области 5 января сотрудниками МЧС было ликвидированно 3 вогорания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МЧС России по Псковской области.

Первый инцидент произошел в 04:30 в Невельском муниципальном округе, в деревне Бегуново. Здесь сгорела хозяйственная постройка размером 3x5 метров. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. В результате пожара был спасен садовый дом.

В 14:00 в Пыталовском муниципальном округе, в деревне Савинцы, загорелась хозяйственная постройка размером 2x5 метров. Пожар выгорел изнутри по всей площади. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Также в 14:00 в Пушкинских Горах на улице Льнозаводской огонь повредил стены бесхозного строения на площади 10 м². Возможной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.