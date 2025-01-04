Происшествия

Следователи проводят проверку по факту гибели женщины при пожаре в Себеже

В Себежском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

7 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в городе Себеже тела 51-летней женщины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной информации причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем. Иные лица в ходе пожара не пострадали. В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.