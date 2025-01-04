Происшествия

Пскович украл золото у сожительницы и сдал в ломбард

В Пскове полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже золотых изделий из квартиры местной жительницы. Ущерб, по предварительным данным, составил более 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове за помощью к стражам правопорядка обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее из квартиры дома по улице Киселева похищены золотые изделия.

Сотрудники УМВД России по городу Пскову провели оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый пскович 1985 года рождения. Мужчина признал свою вину и сообщил, что похищенные золотые вещи сдал в ломбард.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Ведётся следствие.