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Женщина пострадала при возгорании жилого дома в дедовичской деревне Городовик

10.01.2025 09:44|ПсковКомментариев: 0

Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном жилом доме в деревне Городовик Дедовичского района 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании поступила в ведомство в 10.43. В результате произошедшего пострадала женщина 65 лет, ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Квартира спасена. К тушению привлекали 7 специалистов и 2 единицы техники.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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