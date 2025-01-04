Происшествия

Женщина пострадала при возгорании жилого дома в дедовичской деревне Городовик

Женщина пострадала при пожаре в многоквартирном жилом доме в деревне Городовик Дедовичского района 9 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

Информация о возгорании поступила в ведомство в 10.43. В результате произошедшего пострадала женщина 65 лет, ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Предположительно, причиной пожара стал аварийный режим работы электросети. Квартира спасена. К тушению привлекали 7 специалистов и 2 единицы техники.