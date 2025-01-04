Происшествия

Крупные российские маркетплейсы отразили DDoS атаки в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь некоторые крупные российские маркетплейсы и онлайн-ритейлеры столкнулись с мощными атаками ботов-парсеров. Как рассказал руководитель аналитического отдела Servicepipe Антон Чемякин, частота запросов у отдельных игроков достигала 750 тысяч запросов в минуту.

По словам эксперта, злоумышленники использовали праздничный день для начала атаки, надеясь, что защитники от DDoS и ботовых атак начнут борьбу с их вредоносной активностью лишь после праздников. Однако они просчитались, пишут «Известия».

«Интересовали злоумышленников каталоги и цены игроков e-com, которые хорошо защищены от подобных атак, поэтому злоумышленники использовали праздничный день для начала атаки. Ботоводы надеялись, что защитники от DDoS и ботовых атак начнут борьбу с их вредоносной активностью лишь после праздников, но просчитались», — пояснил он.

Политически мотивированные хакеры, как отметил Антон Чемякин, также решили воспользоваться новогодними праздниками и 1 января атаковали одного из игроков, оказывающих услуги онлайн-касс. Однако и в этом случае атака была отражена.