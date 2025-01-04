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В Себежском суде назначено заседание по уголовному делу о нарушении требований по защите государственной тайны

10.01.2025 17:03|ПсковКомментариев: 0

В Себежский районный суд Псковской области поступило уголовное дело в отношении жителя  Москвы, обвиняемого в совершении четырех преступлений, связанных с нарушением требований по защите государственной тайны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.  

Согласно предъявленному обвинению, мужчина проходил военную службу в должности заместителя начальника НИЦ ТГНО ФГБУ «27 ЦНИИ» Минобороны России и имел доступ к секретным сведениям. После увольнения москвич по нормам законодательства о защите государственной тайны не мог покидать пределы Российской Федерации до ноября 2023 года.

Но в ноябре 2022 года, а также в январе, июле и сентябре 2023 года обвиняемый выезжал заграницу, не согласовав этот выезд в установленном законом порядке. Таким образом, мужчина нарушил требования защиты государственной тайны.

Уголовное дело назначено к рассмотрению в особом порядке на 10.00 21 января 2025 года.

Источник: Псковская Лента Новостей
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