Происшествия

Великолучанин украл спиртные напитки и продукты из магазина

Мужчину, который совершил хищение из магазина задержали в Великих Луках 12 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Около 20:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о сигнале «тревоге», что из охраняемого объекта – магазина на улице Ставского.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты. Общая сумма ущерба превысила 1000 рублей.

По факту хищения проводится проверка.