Происшествия

Мужчину в Палкинском районе избили до смерти на новогодних праздниках

Мужчина обвиняется в причинении знакомому тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

6 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из частных домов в Палкинском районе тела мужчины. По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, пострадавший скончался в результате полученной черепно-мозговой травмы.

По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении указанного преступления задержан 66-летний местный житель, в гостях у которого находился потерпевший. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчиной и его гостем произошел конфликт, в ходе которого фигурант несколько раз ударил пострадавшего руками по голове, от чего тот скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли биологические следы и иные объекты, имеющие значение для следствия. Допрошены свидетели и назначены необходимые судебные экспертизы.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.