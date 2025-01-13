Происшествия

Полиция нашла вора, укравшего смартфон за 100 тысяч рублей в псковском баре

В Пскове полиция раскрыла кражу дорогостоящего сотового телефона в баре на улице Коммунальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой пскович обратился в полицию, сообщив, что у него из куртки 9 января похитили смартфон известного производителя. Причиненный ущерб предварительно оценивается в 100 тысяч рублей.

Сотрудники отдела полиции №1 незамедлительно провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого — безработного жителя областного центра, мужчину 1987 года рождения. Выяснилось, что похищенный мобильник злоумышленник уже успел продать неизвестному.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет. Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках расследования.