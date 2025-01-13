Происшествия

Работник Псковского электромашиностроительного завода умер на рабочем месте

В Пскове проводится проверка по сообщению о гибели мужчины на заводе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

14 января в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одном из помещений Псковского электромашиностроительного завода тела 64-летнего работника испытательного цеха. По полученной информации причиной гибели пострадавшего стало падение на него металлической конструкции, являющейся холодильной установкой климатической камеры.

В настоящее время следователи провели осмотр места происшествия, изъята техническая документация, назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются лица, обладающие значимой информацией, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам процессуальной проверки будет принято процессуальное решение.