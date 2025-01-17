Происшествия

Более 800 тысяч рублей потеряли псковичи и великолучане из-за действий мошенников

Несколько жителей Пскова, Великих Лук и Великолукского района стали жертвами действий мошенников. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, злоумышленники обманным путём завладели сбережениями горожан на общую сумму более 800 тысяч рублей.

По версии следствия, в эти январские дни нескольким гражданам звонили неустановленные лица. И в ходе общения с собеседниками под предлогом, якобы, необходимости перевода денежных средств на безопасный счет завладели их сбережениями. А кого-то из пользователей аферисты ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на сайтах. У других горожан был взломан аккаунт в мессенджере.

Потерпевшие обратились в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела, ведётся расследование.