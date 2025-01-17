Происшествия

Россиянин и белорус провезли в большегрузе контрабанду сигарет на 56 млн рублей через госграницу в Псковской области

Незаконную деятельность россиянина и белоруса, причастных к контрабанде табачной продукции, пресекли сотрудники управления ФСБ России по Псковской области совместно с коллегами из Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что в октябре 2024 года фигуранты вступили в состав международной трансграничной организованной группы. Один из подозреваемых, управляя большегрузом с прицепом, в котором в специально оборудованных тайниках была спрятана табачная продукция, из Республики Беларусь через стационарный пункт таможенного контроля «Невельский» Псковской таможни незаконно переместил в Российскую Федерацию более 430 тысяч пачек сигарет.

Второму фигуранту была отведена роль по приему контрабандного товара на территории Российской Федерации и организация его дальнейшего сбыта.

Общая стоимость изъятой табачной продукции составила около 56 миллионов рублей.

Расследованием уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза стратегически важных товаров в крупном размере, совершенное организованной группой) по результатам оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Псковской области, занимаются следователи СУ СК России по Псковской области.