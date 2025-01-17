Происшествия

Великолучанин может лишиться свободы за хранение пистолета в трюмо

Великолучанин может оказаться за решеткой за хранение огнестрельного оружия (части 1 статьи 222 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Великих Лук.

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Установлено, что в августе 2022 года, находясь в одном из дворов, мужчина приобрел огнестрельное оружие за 9000 рублей, принес домой и стал хранить в трюмо, периодически демонстрируя свое приобретение друзьям.

Под утро 27 ноября 2023 года соседи пожаловались на шум, доносящийся из квартиры. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили в квартире кроме веселой компании еще и лежащий на столе пистолет.

Санкция части 1 статьи 222 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний, в том числе и лишение свободы на срок до 5-ти лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.