Происшествия

Восемь иностранцев получили сроки за попытку незаконно пересечь госграницу в Палкинском районе

За попытку незаконного пересечения государственной границы России в Палкинском районе к уголовной ответственности привлечены восемь жителей Юго-Восточной Азии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

Сотрудники пограничного управления в октябре 2024 года в лесном массиве Палкинского района задержали восемь граждан стран Юго-Восточной Азии и сопровождавших их двух жителей Псковской области.

В ходе разбирательства установлено, что иностранцы имели намерения незаконно пересечь государственную границу России и убыть в Латвию.

Пограничное управление по данному факту возбудило и расследовало уголовное дело.

Иностранцы Печорским районным судом признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30,

частью 3 статьи 322 УК РФ, им назначено наказание в виде лишения свободы: семерым - на срок 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, одному - на срок 6 месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии, двум жителям Псковской области назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа на сумму 120 000 рублей каждому.

Приговор в законную силу пока не вступил.