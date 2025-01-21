Происшествия

В Пыталовском районе женщина воткнула нож в спину собутыльника

В Пыталовском районе рассмотрели ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 45-летней жительницы города Пыталово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Женщину подозревают в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что 15 января около 18:30 в квартире знакомого во время распития спиртных напитков из-за личных неприязненных отношений женщина ударила мужчину 1975 года рождения кухонным ножом в спину, причинив проникающее ножевое ранение грудной клетки и лёгкого.

Подозреваемая не отрицает свою вину. С учетом данных о личности подозреваемой (ранее судима, имеет непогашенные судимости, в том числе за совершение аналогичного преступления против жизни и здоровья, не работает, состоит на учете у нарколога и в МВД) и того, что, оставаясь на свободе, она может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от органов предварительного следствия, а также с учетом тяжести совершенного преступления, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 16 марта 2025 года включительно.