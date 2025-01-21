Происшествия

Жителя Псковского района наказали за неуплату алиментов на содержание дочери

Отбывать наказание в виде исправительных работ будет 43-летний уроженец Псковского района за неуплату алиментов на содержание своего ребенка (часть 1 статьи 157 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В судебном заседании установлено, что злоумышленник на основании решения мирового судьи обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери, однако вопреки решению не исполнял данную обязанность, за что был подвергнут административному наказанию. После привлечения к административной ответственности продолжал злостно уклоняться от исполнения обязанности, установленной судом.

По результатам рассмотрения дела суд назначил виновному наказание в виде исправительных работ на 6 месяцев, с удержанием в доход государства 5% от заработной платы.