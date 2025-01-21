Происшествия

Псковичка ушла из ресторана в чужой шубе

Псковичка подозревается в краже шубы из гардероба в ресторане на Завеличье. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 19 января в ресторане на Завеличье из гардероба у одной из посетительниц была похищена шуба известного американского бренда. Молодая горожанка, обнаружив пропажу, обратилась за помощью в полицию. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

В результате установлена псковичка, подозреваемая в совершении данного противоправного деяния. По версии следствия, этой женщине в гардеробе ресторана приглянулась чужая шуба. Она прихватила ее с собой и покинула заведение.

В настоящее время в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Проводится расследование.