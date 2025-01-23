Происшествия

В РФ завели рекордное число дел за нарушение валютного законодательства

В Российской Федерации наблюдается рост количества нарушений в сфере валютного законодательства. Согласно данным, представленным в докладе «Эффективность работы Федеральной налоговой службы», с января по сентябрь 2024 года было зарегистрировано 91 тысяча таких случаев, что является рекордным показателем с 2017 года.

Значительное количество нарушений связано с несвоевременным предоставлением в налоговые органы уведомлений об открытии российскими юридическими и физическими лицами счетов за рубежом, а также отчётов о движении средств.

Кроме того, проблемы возникают в связи с возвратом валютной выручки. В целях сохранения возможности оплаты импорта некоторые предприятия предпочитают оставлять валютную выручку в зарубежных банках, надеясь на возможность оплаты закупок в тот же период. Однако это приводит к нарушениям в оформлении экспортных операций, пишут «Известия».

Что касается физических лиц, то чаще всего нарушения связаны с вывозом за границу денежных средств в размере более 10 тысяч долларов США наличными. Это происходит из-за незнания гражданами законодательства.