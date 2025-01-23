Происшествия

Двое жителей Псковского района подозреваются в фиктивной регистрации граждан

Двое жителей Псковского района подозреваются в фиктивной регистрации ряда граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ноябре 2024 года в одной из деревень на территории Псковского района безработный местный житель 1986 года рождения осуществил фиктивную регистрацию гражданки Республики Таджикистан без фактического ее пребывания по месту регистрации. А безработная жительница этого же населенного пункта, женщина 1957 года рождения, осуществила фиктивную регистрацию группы граждан Российской Федерации, фактически по месту регистрации они отсутствовали.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.