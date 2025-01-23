Происшествия

Подросток-закладчик из Пыталово вовлек в преступление малолетнего и сядет на пять лет

17-летнего жителя города Пыталово, обвиняемого в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору, взяли под стражу в зале суда (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

В суде несовершеннолетний подсудимый, не оспаривая обстоятельства, изложенные в предъявленном обвинении, полностью признал вину в совершении преступлений, раскаялся в содеянном, пояснил, что в феврале 2024 года он попробовал употреблять наркотическое средство, в народе называемое «соль», в дальнейшем ему в мессенджере предложили работу закладчиком, он согласился.

Связь он держал в мессенджере с неустановленным лицом под ником «Скорпион», который скидывает ему координаты мастер-кладов и фотографии их местонахождения. «Скорпион» выплачивал денежные средства за распространение закладок.

Также подсудимый рассказал, что у него есть друг, при этом подсудимый не скрывал осведомленности о его 15-летнем возрасте. Молодой человек привлек друга к совершению особо тяжкого преступления. В СУ СК России по Псковской области сообщили, что подросток в сети Интернет получил сведения о местонахождении свертка с партией наркотического средства, после чего попросил своего 15-летнего знакомого, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, забрать данный сверток и передать ему для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам, однако того задержали правоохранительные органы, и наркотическое средство было изъято в ходе осмотра места происшествия.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого деяния и назначил наказание в виде реального лишения свободы, взяв под стражу в зале суда. Виновному назначено наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.