Происшествия

Житель Пскова получил условный срок за покупку «соли»

Жителя Пскова осудили за незаконное приобретение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре.

Псковский городской суд с участием государственного обвинителя - Псковской транспортной прокуратуры - вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Пскова.

В суде установлено, что в сентябре 2024 года в Пскове мужчина незаконно приобрел наркотик в Интернете и забрал «закладку» в лесу. Его задержали сотрудники Псковского ЛО МВД России на транспорте. При личном досмотре у мужчины изъяли наркотическое средство а-PVP («соль») массой 1,26 грамма.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.