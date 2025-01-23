Происшествия

Две псковички поддались на ухищрения мошенников и не досчитались 350 тысяч рублей

Две псковички поддались на ухищрения дистанционных мошенников и не досчитались в общей сложности около 350 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительницам областного центра в эти январские дни позвонили незнакомцы и представлялись биржевыми брокерами и сотрудниками других организаций. И под предлогами необходимости вывода ранее вложенных денежных средств, а также предотвращения несанкционированного оформления кредитов мошенники завладели деньгами собеседниц на общую сумму около 350 тысяч рублей.

Потерпевшими оказались пенсионерка и учащаяся. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.