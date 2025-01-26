Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Работа на «Горводоканале»
«Лёгкая кухня»
Итоги 2024 Псковские медиа
Господин Рейтингомер
Готовим сами как в ресторане завтрак
Обследования без очередей и хамства
Типичный пскович ИНФОГРАФИКА
Платное лечение
Отпечаталось В сердце
Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной
Профсоюзный ДАЙДЖЕСТ
Банная церемония «Русские напевы»
100 самых Влиятельных псковичей
 
 
 
ещё Происшествия 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 27.01.2025 16:480 Пскович захоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию 27.01.2025 14:040 Житель Себежского района незаконно зарегистрировал белоруса 27.01.2025 12:240 Печерянка заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в соцсетях 27.01.2025 11:070 Псковича 2008 года рождения задержали за кражу ликера 27.01.2025 10:230 Жилой дом горел в Пскове из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи
 
 
 
Самое популярное 25.01.2025 17:240 Монах Псково-Печерского монастыря Агапит найден мертвым 26.01.2025 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 24.01.2025 13:132 Ресторан «Строгановъ» в Пскове лишился своего названия 21.01.2025 21:430 Монах Агапит пропал в Печорах 21.01.2025 10:302 Электричество по лимиту
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пскович захоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию

27.01.2025 16:48|ПсковКомментариев: 0

42-летний пскович захоронил свою бабушку на приусадебном участке и продолжил незаконно получать ее пенсию, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района. 

В ходе следствия установлено, что 89-летняя бабушка злоумышленника умерла 16 мая 2019 года по месту жительства на территории Псковского района, обвиняемый самостоятельно произвел её захоронение на приусадебном участке дома, не сообщив о факте смерти в надлежащие органы, тем самым умолчал о факте, влекущем прекращение выплаты страховой пенсии по старости и иных социальных выплат.  

Далее обвиняемый в период с 16 мая 2019 года по 25 сентября 2024 года незаконно получал деньги его умершей бабушки в качестве ежемесячных выплат страховой пенсии по старости и социальных выплат.

Таким образом, в указанный период времени злоумышленник совершил хищение денежных средств в размере свыше 2 000 000 рублей. 

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу.  Максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанными статьями УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. 

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
В опросе приняло участие 4 человека
27.01.2025, 17:000 Интерактив: Как ни крути, а в январе за электричество больше плати 27.01.2025, 16:520 Названа стоимость пособия «Военная история России» 27.01.2025, 16:480 Пскович захоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию 27.01.2025, 16:460 Дмитрий Месхиев возглавил псковское отделение Союза театральных деятелей РФ
27.01.2025, 16:440 В Псковском театре драмы состоялся 150-й показ бэби-спектакля «Год Жирафа» 27.01.2025, 16:290 Памятная выставка об архитекторе-художнике Ольге Аршакуни открылась в Пскове 27.01.2025, 16:180 «ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома. ВИДЕО 27.01.2025, 16:060 Охранное предприятие в Пскове рисковало получить статус недобросовестного из-за человеческого фактора
27.01.2025, 15:520 Небольшой дождь ожидается в Псковской области 28 января 27.01.2025, 15:500 Команда Псковской области заняла третье место на чемпионате СЗФО по армрестлингу 27.01.2025, 15:440 Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина в программе «Железные люди». ВИДЕО 27.01.2025, 15:340 Возраст медработников-получателей выплат в Псковской области предложили повысить на 5 лет
27.01.2025, 15:190 В ГД внесли законопроект о лишении свободы за несообщение о диверсиях 27.01.2025, 15:110 Александр Козловский: Город на Неве навеки останется символом мужества и стойкости нашего народа 27.01.2025, 15:040 В омывайке псковского производителя обнаружили превышением нормы яда в сотни раз 27.01.2025, 14:520 В Пскове проходит отчётная конференция реготделения Союза театральных деятелей РФ
27.01.2025, 14:450 Судейство пришло в мою жизнь случайно — основатель Viki Sport Виктория Тренина 27.01.2025, 14:310 Победа Лукашенко на выборах была более чем убедительной, заявили в Кремле 27.01.2025, 14:160 Автомойку в Великих Луках запретили использовать из-за загрязнения ручья 27.01.2025, 14:130 Более 30 авторских полотен Юрия Вороненко представят в Пскове
27.01.2025, 14:110 В Псковской области названы победители регионального турнира по волейболу сидя 27.01.2025, 14:040 Житель Себежского района незаконно зарегистрировал белоруса 27.01.2025, 14:020 Почти 3,5 тысячи зараженных цветов не разрешили ввезти в РФ в Псковской области 27.01.2025, 13:580 Японский Новый год отпразднуют в Псковском музее-заповеднике
27.01.2025, 13:560 Мишустин подписал постановление об индексации соцвыплат на 9,5% с февраля 27.01.2025, 13:520 Воспитанники «Бригантины» завоевали 36 медалей на чемпионате и первенстве Пскова по спортивной аэробике 27.01.2025, 13:500 Основатель Viki Sport Виктория Тренина: Тренировки — это моя любовь 27.01.2025, 13:450 Скончался Игорь Янковский
27.01.2025, 13:360 15 человек травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю 27.01.2025, 13:290 Вечер-реквием и выставки организуют в Псковской области в память о жертвах Холокоста 27.01.2025, 13:170 Определены лидеры онлайн-продаж сим-карт в Псковской области 27.01.2025, 13:070 Умер актер из сериалов «След» и «Папины дочки»
27.01.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Ультиматум Трампа, модернизация электросетей и чего ждать от нового регоператора ТКО? 27.01.2025, 13:020 Расходы на питание учащихся обсудят на первой в 2025 году сессии Псковской гордумы 27.01.2025, 12:550 Участники фестиваля Студфест-2025 пройдут оплачиваемую стажировку в ИТ-холдинге Т1 27.01.2025, 12:530 Каждый второй пскович готов повышать квалификацию как минимум раз в год – опрос
27.01.2025, 12:450 Автобусный рейс по маршруту «Себеж — Москва» будет отменён по вторникам до конца февраля 27.01.2025, 12:420 Возложение цветов состоялось в Пскове в память о снятии блокады Ленинграда 27.01.2025, 12:300 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома 27.01.2025, 12:240 Печерянка заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в соцсетях
27.01.2025, 12:200 Готовим сами как в ресторане: завтрак с яйцом «Бенедикт» и ленивые вареники 27.01.2025, 12:180 «В душевной атмосфере»: в Доме офицеров Пскова прошел концерт вокальной студии «Признание» 27.01.2025, 12:170 «Постскриптум»: Ультиматум Трампа, модернизация электросетей и чего ждать от нового регоператора ТКО? 27.01.2025, 12:130 Моргенштерна* объявили в федеральный розыск
27.01.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Железные люди» с основателем Viki Sport и судьей по джампинг-фитнесу Викторий Трениной 27.01.2025, 11:510 За неделю росгвардейцы изъяли 40 единиц оружия и 300 боеприпасов у псковичей 27.01.2025, 11:400 В Псковской области выросли размеры пособий для семей с детьми 27.01.2025, 11:280 ТОП-20 самых запомнившихся ДТП 2024 года в Пскове и области
27.01.2025, 11:190 Как защититься от мошенников в мессенджерах, рассказали псковичам 27.01.2025, 11:110 Восьмерых жителей Псковского района поздравили с Днем окончания блокады Ленинграда 27.01.2025, 11:070 Псковича 2008 года рождения задержали за кражу ликера 27.01.2025, 11:040 Правительство расширит перечень лечебного питания для детей с инвалидностью
27.01.2025, 10:560 Зона комфорта, или Вредная привычка 27.01.2025, 10:422 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Ижорского Батальона и Чудской в Пскове 27.01.2025, 10:400 «ГорДозор»: Всё та же Aura российского автопрома 27.01.2025, 10:230 Жилой дом горел в Пскове из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи
27.01.2025, 10:190 Великолучане завоевали медали на соревнованиях по кикбоксингу в Суздале 27.01.2025, 10:060 Основатель Viki Sport и судья по джампинг-фитнесу Виктория Тренина станет гостьей программы «Железные люди» 27.01.2025, 10:050 Псковская область в начале 2025 года заняла 56 место в рейтинге перспективности трудоустройства 27.01.2025, 09:510 Mercedes горел в себежской деревне Бурачки
27.01.2025, 09:490 Фотофакт: Деревья спилили возле музыкальной школы №2 в Пскове 27.01.2025, 09:420 Для 33% псковичей июль является лучшим отпускным месяцем — опрос 27.01.2025, 09:410 В Пскове пока не будут возвращать «призрачный» пешеходный переход на улице Алмазной 27.01.2025, 09:320 Аналитик заявила о невыгодности сильного рубля для экспортеров
27.01.2025, 09:300 Почему стоит выбрать автомобили OMODA 27.01.2025, 09:150 В Госдуме предложили ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах 27.01.2025, 09:000 В «Михайловском» анонсируют богатый на события февраль 27.01.2025, 08:400 Политолог заявил о новом этапе развития местного самоуправления в РФ
27.01.2025, 08:200 Фурам из ЕАЭС заблокируют выезд из РФ в случае неуплаты штрафов 27.01.2025, 08:000 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады отмечают 27 января 27.01.2025, 07:300 Жертв Холокоста вспоминают 27 января 27.01.2025, 06:590 Ремонт крыши начался в поликлинике филиала «Красногородский» Островской межрайонной больницы
26.01.2025, 22:422 При падении с крыши многоэтажки в Пскове погибла 12-летняя девочка 26.01.2025, 22:010 ЦРУ пришло к выводам о наиболее вероятном лабораторном происхождении COVID-19 26.01.2025, 21:390 Некоторые вузы России будут начислять дополнительные баллы за достижения при поступлении 26.01.2025, 21:180 Россияне стали чаще запрашивать проверку истории китайских автомобилей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru