Происшествия

Пскович захоронил бабушку на приусадебном участке и 5 лет получал ее пенсию

42-летний пскович захоронил свою бабушку на приусадебном участке и продолжил незаконно получать ее пенсию, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

В ходе следствия установлено, что 89-летняя бабушка злоумышленника умерла 16 мая 2019 года по месту жительства на территории Псковского района, обвиняемый самостоятельно произвел её захоронение на приусадебном участке дома, не сообщив о факте смерти в надлежащие органы, тем самым умолчал о факте, влекущем прекращение выплаты страховой пенсии по старости и иных социальных выплат.

Далее обвиняемый в период с 16 мая 2019 года по 25 сентября 2024 года незаконно получал деньги его умершей бабушки в качестве ежемесячных выплат страховой пенсии по старости и социальных выплат.

Таким образом, в указанный период времени злоумышленник совершил хищение денежных средств в размере свыше 2 000 000 рублей.

Уголовное дело направлено в Псковский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание, предусмотренное вышеуказанными статьями УК РФ, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.