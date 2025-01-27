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Подозреваемого в краже кофе задержали в Великих Луках

28.01.2025 10:24|ПсковКомментариев: 0

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Великих Луках 27 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.   

Около 15:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Ставского – поступил сигнал «тревога».

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 29-летнего гражданина, который похитил из торгового зала несколько банок кофе. Общая сумма ущерба превысила 3 000 рублей.

По факту хищения проводится проверка.

Теги: #кража
Источник: Псковская Лента Новостей
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