Происшествия

Мужчина в черных сапогах пропал в пыталовской деревне Поярково

76-летний Иван Сарапулов пропал в деревне Поярково Пыталовского муниципального округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт». С 19 января его местонахождение неизвестно.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 см, нормальное телосложение, голубые глаза, седые волосы.

Был одет в черную куртку с синими вставками, темно-серые спортивные брюки, черные сапоги, темно-серую шапку.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-800-700-54-52 или 112.