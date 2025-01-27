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Деятельность пяти нарколабораторий пресекли в Псковской области в 2024 году

Деятельность пяти нарколабораторий пресекли в Псковской области в 2024 году, сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В последние годы тенденция, характерная не только для нашей области, - это активные попытки преступников организовать подпольные нарколаборатории в отдаленных населенных пунктах. Псковская область не стала исключением в силу своего географического положения, транспортной доступности и особенностей сельских поселений: неравномерной населенности, малого количества домостроений, которые находятся на удалении друг от друга», - отметил начальник УМВД.

Только в 2024 году правоохранительными органами области пресечена деятельность пяти нарколабораторий, три из которых выявлены сотрудниками УМВД России по Псковской области.

В ходе проведенных мероприятий изъято 200 845 граммов наркотических средств, а также 280 кг прекурсоров.

В целом выявлено свыше тысячи наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечено 153 лица, из них 134 за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков либо их хранением в крупном и особо крупном размере.

«Что касается так называемых закладчиков, то большинство лиц - это не жители Псковской области», - подытожил Алексей Овсянников.