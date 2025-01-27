Происшествия

Более девяти тысяч преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2024 году

9 208 преступлений зарегистрировали в Псковской области в 2024 году, из них более четверти (25,9%) составляют кражи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Почти половина краж (1 028; 43%) - это неквалифицированные составы (часть 1 статьи 158 УК РФ), когда кража совершается свободным доступом без причинения значительного ущерба для потерпевшей стороны.

Большее число подобных преступлений — кражи из сетевых магазинов либо факты хищения имущества, оставленного потерпевшими без присмотра (велосипеды, самокаты, средства сотовой связи и т. д.).

Значительна доля краж, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий и средств социальной инженерии (24,2%), хотя их количество удалось снизить на 2,4 % (с 592 до 578).

Велика в общем массиве доля ІТ-мошенничеств — практически каждое шестое совершенное преступление (1 603; 17,4%), а также фактов неправомерного доступа к компьютерной информации — каждое девятое (1 032; 11,2%).

Доля иных общеуголовных преступлений не столь значительна (убийства — 0,3%, факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 0,6%, грабежи — 0,8%, разбои — 0,1%, умышленные поджоги — 0,2%. изнасилований — менее 0,1%).

«Отдельно следует отметить, что предметом гордости личного состава органов внутренних дел нашего региона является раскрытие всех совершенных в истекшем году фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбойных нападений и тяжких грабежей», - отметил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 30 января.