Происшествия

Лосей чаще всего незаконно отстреливают в Псковской области

Пять фактов незаконной охоты зарегистрировали в Псковской области в 2024 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Факты зарегистрированы в Псковском и Островском районах, Гдовском и Невельском округах и в городе Пскове.

Преимущественно браконьеры осуществляют отстрел лосей. Анализ уголовных дел, возбужденных по статье 258 УК РФ (незаконная охота), свидетельствует о проблемах в раскрытии и расследовании данного вида преступлений. «Зачастую находим шкуру и копыта, по этому трудно понять, кто причастен к этому преступлению», - заметил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников в ходе пресс-конференции 30 января. Это обусловлено значительным временным промежутком между совершением преступления и сообщением о преступлении в органы внутренних дел.

«Если говорить о браконьерстве в целом, то в нашем регионе преобладает браконьерство в виде незаконного вылова водных биологических ресурсов (рыбы). За 2024 год зарегистрировано 12 таких преступлений, из которых 11 направлены в суд», - отметили в полиции.