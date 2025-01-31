Происшествия

Жительницу Пыталовского района заключили под стражу за удар ножом в спину своего знакомого

Жительницу Пыталовского района 1979 года рождения, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, заключили под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре.

В ходе следствия установлено, что 15 января 2025 гражданка, находясь по месту своего жительства, распивала со своими знакомыми спиртные напитки и в результате внезапно возникнувших личных неприязненных отношений, держа в правой руке кухонных нож, используемый в качестве оружия, умышленно нанесла мужчине один удар ножом в спину с левой стороны, причинив своими действиями тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, решением Пыталовского районного суда в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре района.