Происшествия

Псковичу грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт наркотиков

Жителю Пскова грозит до 8 лет лишения свободы за сбыт наркотиков. Прокурор Печорского района Псковской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре.

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2024 года обвиняемый из Пскова привез наркотическое средство, которое в Печорах по договоренности продал знакомому, не зная о том, что последний сотрудничал с сотрудниками полиции и действовал в рамках оперативных мероприятий. В результате факт незаконного сбыта наркотика задокументировали.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. Уголовное дело направили в суд.