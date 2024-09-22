Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Лёвенъ»: вкусные новинки
Объекты агротуризма
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
Господин Рейтингомер
Корпоратив в ресторане Helga
карта отдыха и туризма
Фермерство по любви
Чехов в гостях у Гельдта
Первый урожай черной смородины
Кружки и секции для детей
нейросетевой Пушкин
Лонгрид мифы о молоке
 
 
 
ещё Происшествия 22.09.2024 18:130 Мужчина подозревается в убийстве сожительницы в Пскове. ВИДЕО 03.10.2024 10:340 Начались слушания делу экс-замглавы администрации Пскова 02.10.2024 18:350 Пропавшую месяц назад пенсионерку ищут в Опочецком округе 02.10.2024 18:240 Мужчина с бородой и шрамом на левой щеке пропал в Пскове 02.10.2024 17:490 Продолжается розыск великолучанина в темно-синей жилетке 02.10.2024 14:470 Псковичка подозревается в фиктивной регистрации четырех россиян
 
 
 
Самое популярное 26.09.2024 23:040 С шестью погибшими на СВО военными простились в Псковской области 26.09.2024 12:280 Первый в области мемориал бойцам СВО торжественно открыли в Выбутах 27.09.2024 11:1110 Псковский торг: рынок вместо рынка 30.09.2024 17:493 Рейтингомер: мошенничество в «Раздолье», потери «Моглино» и аншлаг на «Лягушках» 02.10.2024 09:4510 В квартире псковского яблочника Льва Шлосберга* проходит обыск
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Начались слушания делу экс-замглавы администрации Пскова

03.10.2024 10:34|ПсковКомментариев: 0

Начались слушания по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы администрации города Пскова Александра Грацкого. Слушания проходят в Псковском городском суде 3 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Александру Грацкому предъявлено обвинение по части 2, пункту «в» части 5, части 6 статьи 290 УК РФ.

 
 

Бывший чиновник обвиняется в том, что в 2022 году получил от директора коммерческого предприятия по строительству дорожной сети автомобиль стоимостью более 5 миллионов рублей в качестве взятки за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между коммерческим предприятием и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Позже в деле появился второй эпизод. По версии следствия, в период с 15 по 18 сентября 2023 года известный псковский бизнесмен Артем Мхоян, фактически являющийся руководителем двух коммерческих предприятий по строительству дорожных сетей, передал Грацкому массажное кресло стоимостью более 400 тысяч рублей за своевременное и беспрепятственное принятие работ по заключенным между предприятиями и управлением городского хозяйства города Пскова муниципальным контрактам.

Затем был выявлен еще один, третий эпизод: в период нахождения в указанной выше должности фигурант получил взятку в сумме 200 тысяч рублей от подрядчика по муниципальным контрактам за совершение в пользу юридического лица действий по своевременному и беспрепятственному принятию работ по ремонту дорожного полотна и дворовых территорий города Пскова.

Ранее Псковский областной суд наложил дополнительный арест на ряд имущества Александра Грацкого. 

Теги: #коррупция
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Владимир Мединский озвучил предложение уйти от 11-летнего обучения. На ваш взгляд, нуждается ли система школьного образования в подобных нововведениях?
В опросе приняло участие 214 человек
Сюжет: Дело Грацкого Начались слушания делу Грацкого  Суд арестовал имущество Александра Грацкого Судебный процесс по делу Александра Грацкого стартует 19 сентября Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей до 27 ноября Срок содержания Александра Грацкого под стражей продлили до 9 сентября Компании, передавшей Грацкому в качестве взятки дорогостоящий автомобиль, грозит многомиллионный штраф Александру Грацкому продлили срок содержания под стражей Александра Грацкого оставили под стражей В отношении Александра Грацкого возбудили новое дело о получении взятки Псковского бизнесмена отправили под домашний арест по подозрению в даче взятки Грацкому Адвокат задержанного по делу Грацкого предпринимателя: Будем ходатайствовать о наиболее лояльной мере пресечения Раскрыта личность задержанного по делу Грацкого предпринимателя Новый эпизод в деле Грацкого: бывший чиновник получил взятку в виде массажного кресла Александр Грацкий написал заявление об увольнении и уже не работает в администрации Пскова - Борис Елкин Находящийся в СИЗО Александр Грацкий собирается отправиться на СВО Псковский областной суд не стал менять меру пресечения Александру Грацкому Адвокат Грацкого попытается оспорить избранную ему меру пресечения Александра Грацкого заключили под стражу на два месяца Решается вопрос об избрании меры пресечении в отношении Александра Грацкого Александра Грацкого подозревают в получении взятки в виде дорогостоящего автомобиля. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий задержан по подозрению в получении взятки
03.10.2024, 10:340 Начались слушания делу экс-замглавы администрации Пскова 03.10.2024, 10:300 При содействии псковского ОМОН «Кром» в 2024 году изъяли более 2 кг наркотиков  03.10.2024, 10:200 Работу по профилактике ВИЧ в трудовых коллективах начали в Псковской области 03.10.2024, 10:180 Приложение «Авито» стало недоступно в Google Play
03.10.2024, 10:120 «Банкротство и точка»: Приставы и коллекторы 03.10.2024, 10:090 Школа экспериментов 03.10.2024, 09:590 Псковичей приглашают на концерт в Доме профсоюзов 7 октября 03.10.2024, 09:470 Более 120 тысяч человек воспользовались услугами псковского аэропорта в 2024 году
03.10.2024, 09:400 Минобрнауки анонсировал изменения в перечне вступительных экзаменов в вузы 03.10.2024, 09:290 Каждый третий пскович до 34 лет не носит с собой наличных денег – опрос 03.10.2024, 09:150 Налоговые доходы бюджета вырастут до 32 трлн в 2025 году 03.10.2024, 09:050 420 млрд рублей кешбэка от банков получат россияне в 2024 году
03.10.2024, 09:000 Отреставрирован надвратный корпус Псковского Епархиального управления 03.10.2024, 08:460 Администрацию Плюсского района реорганизовали в администрацию округа 03.10.2024, 08:400 На аукционе будет продана монета весом в 1 кг 03.10.2024, 08:200 Сильные магнитные бури продлятся двое суток
03.10.2024, 08:000 В РФ разработали огнеупорные конверты для эвакуации новорожденных при ЧС 03.10.2024, 07:300 День ОМОН празднуют в России 03.10.2024, 07:000 Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом отмечают 3 октября 02.10.2024, 22:480 В Германии заблокировали вокзалы из-за нового вируса-убийцы
02.10.2024, 22:220 Приложение Rutube стало доступно в Google Play только для пользователей США 02.10.2024, 22:090 Мужчина, который воровал кенгуру из российских зоопарков, оказался карликом 02.10.2024, 22:000 «Правила жизни» для долголетия перечислила врач-терапевт 02.10.2024, 21:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 3 октября
02.10.2024, 21:371 Пропала дочь певицы Любови Успенской 02.10.2024, 21:2312 Ксения Собчак выступила в поддержку Льва Шлосберга* 02.10.2024, 21:200 Конкурс рисунков «Рогсвардия глазами ребенка» провели в Псковской области 02.10.2024, 21:000 Врач назвала самое заселенное бактериями место в квартире
02.10.2024, 20:480 Обнаженная женщина разрисовала красной краской памятник танку времен ВОВ на Алтае 02.10.2024, 20:400 Псковские семьи могут заявиться на конкурс «Парки России — будущим поколениям» 02.10.2024, 20:320 Власти Псковской и Новгородской областей обсудили сотрудничество в сфере ЖКХ и строительства 02.10.2024, 20:200 В работе псковичей вдохновляет зарплата, личный успех и возможность помогать людям – опрос
02.10.2024, 20:180 В Великих Луках временно перекроют участок дороги по улице Новогаражной и 3-й Ударной Армии 3 октября 02.10.2024, 20:030 В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Пскове пройдут работы по обновлению мемориалов 02.10.2024, 20:000 Псковичи могут предложить лучшие практики активного долголетия 02.10.2024, 19:420 В Пскове на улице Звёздной блоками перекрыли проезд между двумя домами
02.10.2024, 19:400 В Псковской области определены победители конкурса субсидий для СОНКО 02.10.2024, 19:330 Губернатор Псковской области приглашает горожан принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл» 02.10.2024, 19:200 Не выходить на дорогу из-за припаркованного транспорта призвали псковичей 02.10.2024, 19:080 Власти Псковской области торжественно наградили педагогов за организацию досуга для детей Белгородской области
02.10.2024, 19:000 Более 75% псковичей поддерживают штрафы за выгул опасных собак без намордника — опрос 02.10.2024, 18:450 Псковичи всех возрастов могут принять участие в конкурсе «Гимн России понятными словами» 02.10.2024, 18:370 «Изборская пятница» пройдет с участием известной псковской семьи художников 02.10.2024, 18:350 Пропавшую месяц назад пенсионерку ищут в Опочецком округе
02.10.2024, 18:320 «Дневной дозор»: СВО вместо уголовного преследования 02.10.2024, 18:280 Псковская молодежь может принять участие в конкурсе проектов в сфере охраны здоровья 02.10.2024, 18:270 В Пскове пройдёт молодёжный трек-поход дистанцией в 20 километров 02.10.2024, 18:260 Число участников олимпиады по астрономии резко выросло в Псковской области
02.10.2024, 18:240 Мужчина с бородой и шрамом на левой щеке пропал в Пскове 02.10.2024, 18:180 Петербуржская органистка даст концерт в Пскове по произведениям Баха 02.10.2024, 18:160 «Особое мнение»: Ситуация в псковском «Яблоке» и итоги ЕДГ-2024. ВИДЕО 02.10.2024, 18:150 Вывоз двух собак в Латвию запретили на границе РФ в Псковской области
02.10.2024, 18:130 Концерт классической музыки дадут в усадьбе Мусоргского в Куньинском районе 02.10.2024, 18:120 Lada и Kia столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 02.10.2024, 18:100 «Гвозди» от 2 октября 02.10.2024, 18:040 «Зверьё моё»: Куда отправляются собаки после службы
02.10.2024, 18:030 Люди старшего поколения увидели экспонаты новой выставки в Псковском музее 02.10.2024, 17:570 Зубры попали в фотоловушку в Псковской области 02.10.2024, 17:511 Модный показ с участием полуфиналисток фестиваля красоты прошел в Пскове 02.10.2024, 17:500 Миллион на реализацию проекта может получить псковская молодежь
02.10.2024, 17:490 Продолжается розыск великолучанина в темно-синей жилетке 02.10.2024, 17:480 Почти 400 соотечественников из 14 стран переехали в Псковскую область с начала года 02.10.2024, 17:380 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 октября 02.10.2024, 17:380 Сувениры с репродукциями известных картин появились в Псковском музее
02.10.2024, 17:350 Антон Дымов: Зимний период для газификации должен пройти плавно и без скачков 02.10.2024, 17:270 «Анализируй этно»: Яга Обыда и Моу-Нямы. ВИДЕО 02.10.2024, 17:261 «Поворот налево»: куда направит новая разметка на псковских перекрестках 02.10.2024, 17:160 Артур Гайдук прокомментировал тему раскола между оппозицией и эмигрантами
02.10.2024, 17:140 Псковичи принимают участие в соревнованиях по парашютному спорту в Чечне 02.10.2024, 17:000 Как муниципальные власти помогают в догазификации региона, рассказал Антон Дымов 02.10.2024, 16:510 Выставка живописи «Вехи» откроется в Пскове 5 октября 02.10.2024, 16:460 До +16 градусов прогнозируют в Псковской области 3 октября
02.10.2024, 16:390 Антон Дымов: Соглашение с муниципальными главами помогло наладить документооборот 02.10.2024, 16:310 Опубликован фильм про Псковскую область в рамках проекта «VK Места» 02.10.2024, 16:280 Посетители «Михайловского» с начала года оплатили Пушкинскими картами 3,5 тысячи билетов 02.10.2024, 16:190 В Гдовский район, Стругокрасненский и Плюсский округа газ поступит в 2027-2028 годах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru