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Жителя Плюссы осудят за демонстрацию нацистской символики

Жителя Плюссы осудят за публичное демонстрирование нацистской атрибутики, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

По материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ России по Псковской области Псковский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Псковской области в отношении жителя Плюсского района возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

В 2024 году фигурант, придерживающийся неонацистской идеологии, публично продемонстрировал нацистскую атрибутику и символику - свастику, идентичную государственной символике фашистской Германии - большому количеству людей. Кроме того, известно, что ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Расследование уголовного дела продолжается.