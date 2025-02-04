Происшествия

За долг по алиментам великолучанина могут привлечь к уголовной ответственности

Житель Великих Лук длительное время игнорировал свои обязанности по уплате алиментов, что привело к образованию задолженности в размере 166 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя, мужчина не принимал никаких мер для погашения долга.

Для принуждения к исполнению обязательств судебный пристав-исполнитель применил ряд мер, включая арест банковских счетов и временное лишение водительских прав. В связи с невыплатой алиментов без уважительной причины должника привлекли к административной ответственности. Данные меры не оказали должного воздействия на мужчину.

Благодаря полученному ответу Госавтоинспекции было установлено, что мужчина владеет машиной. Судебный пристав-исполнитель выехал на место и арестовал принадлежащий великолучанину автомобиль. В отношении мужчины судебный пристав-исполнитель составил рапорт об обнаружении признаков состава преступления по статье 157 УК РФ и передал сотрудникам органа дознания для принятия процессуального решения.