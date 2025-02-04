Происшествия

Жителя псковской деревни Тямша задержали по подозрению в убийстве

Тело мужчины с ножевым ранением в области грудной клетки обнаружили в одной из хозяйственных построек в деревне Тямша Псковского района 3 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении указанного преступления задержали 50-летнего местного жителя. В ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, днем 3 февраля мужчины распивали спиртные напитки в одной из хозяйственных построек, где между ними произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый нанес оппоненту удар ножом в область грудной клетки. От полученной раны мужчина скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательств, провели осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначили необходимые судебные экспертизы.