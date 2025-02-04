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Нарколабораторию под видом фермы разоблачили сотрудники ФСБ в Великолукском районе

В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления Федеральной службы безопасности России по Псковской области пресекли деятельность нарколаборатории в Великолукском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по региону.

Видео: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Пятерых граждан Российской Федерации признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство наркотических средств, совершенное организованной группой, в особо крупном размере».

Кроме того, одного из фигурантов признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов» и части 1 статьи 222.1 «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ».

В 2022 году один из фигурантов по заданию кураторов приобрёл в Великолукском районе домовладение, на территории которого установил специальное химическое и иное оборудование. В деятельность преступной группы он в последствии вовлек четырех знакомых ему людей для совместного производства наркотического средства. Работу нарколаборатории злоумышленники маскировали под деятельность животноводческой фермы.

Всего из незаконного оборота сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли около 437 кг запрещённых веществ.

Также один из фигурантов, не имея полученных в установленном порядке разрешений, на территории домовладения незаконно хранил более полутора кг взрывчатого вещества, а также пистолет и патроны к нему.

Приговором Псковского областного суда фигурантам назначили наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Отбывать сроки они будут в исправительных колониях строгого и общего режимов. Приговор вступил в законную силу.