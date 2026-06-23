Островича будут судить за изнасилование и поджог 27-летней давности

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с изнасилованием) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере), сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 5 декабря 1998 года мужчина пришел в гости к потерпевшей под предлогом покупки дома и изнасиловал. После чего, предполагая, что женщина может изобличить его в совершении преступления, несколько раз ударил жертву ножом в область головы и шеи, от которых последняя скончалась на месте происшествия. С целью сокрытия преступления мужчина поджег дом и скрылся.

«Длительное время данное преступление, совершенное в условиях неочевидности, оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась. В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, уголовное дело было изучено сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления, которыми оказана методическая и практическая помощь в расследовании. В результате совместной работы следователей и криминалистов регионального следственного управления с сотрудниками Судебно-экспертного центра Следственного комитета Российской Федерации, ГУУР МВД России и уголовного розыска УМВД России по Псковской области удалось установить мужчину, совершившего убийство потерпевшей», - отметили в СУ СК.

При первоначальном осмотре на месте происшествия были обнаружены оставленные преступником биологические следы. Благодаря современным экспертным возможностям по ним провели молекулярно-генетическую экспертизу, выявившую генотип лица, причастного к содеянному. При последующей проверке по криминалистическим учетам выявленный генотип совпал с генетическим профилем жителя города Острова. Под тяжестью собранных доказательств фигурант признал свою причастность к совершению инкриминируемых преступлений. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, следствие установило, что в период с ноября 2025 года по 9 декабря 2025 года фигурант приобрел и хранил при себе для личного употребления наркотическое средство в значительном размере, которое обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов при задержании.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.