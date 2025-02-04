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Происшествия

Жилой дом горел в дедовичской деревне Подсобляево

06.02.2025 09:53|ПсковКомментариев: 0

Возгорание произошло в жилом доме в деревне Подсобляево Дедовичского района 5 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о пожаре поступило в 4:00. Возможной причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. Пожар ликвидировали 7 специалистов и 2 единицы техники.

Затем в 13:53 в деревне Ильинское Красногородского муниципального округа произошел пожар в нежилом доме. Возможная причина - короткое замыкание электропроводки. К ликвидации привлекались 4 специалиста и 2 единицы техники.

В 17:50 поступило сообщение о возгорании в гараже в деревне Пыталовские Хутора Пыталовского муниципального округа. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцы спасли гараж. Пожар ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.

Теги: #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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