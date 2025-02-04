Происшествия

Псковичка нашла на остановке банковскую карту и попала под суд

Псковичка предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

В декабре 2024 года женщина, находясь на автобусной остановке в Пскове, нашла на земле банковскую карту, которую забрала себе. Увидев на карте значок бесконтактной оплаты, решила проверить, есть ли на ней деньги. После чего обвиняемая зашла в первый попавшийся магазин и приобрела товар за 24 рубля. Поняв, что на чужой банковской карте есть денежные средства, обвиняемая осуществила покупки на сумму около 7 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.