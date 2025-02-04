Происшествия

Псковичи лишились сбережений после общения с неустановленными аферистами

Несколько жителей Пскова, Печор, Великолукского и Дедовичского районов поддались на уловки аферистов и лишились своих сбережений, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков, правоохранительных органов, а также других организаций. И, в частности, под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета» ввели собеседников в заблуждение. Кроме того, незнакомцы завладели денежными средствами отдельных пользователей, взломав их страницы в Сети. А некоторые доверчивые жители региона не досчитались денег при осуществлении ими операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности более миллиона рублей и обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.