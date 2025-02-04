Происшествия

Фельдшер псковской больницы получила черепно-мозговую травму при падении

Государственная инспекция труда в Псковской области провела расследование несчастного случая, который произошел с работником Псковской межрайонной больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции.

Во время следования по вызову к пациенту фельдшер, женщина 62 лет, поскользнулась, упала на спину и, сильно ударившись головой, потеряла сознание. Когда пришла в себя, вызвала скорую помощь и была госпитализирована. В результате черепно-мозговой травмы медики диагностировали у пострадавшей ушиб головного мозга и кровоизлияние.

По итогам расследования несчастного случая степень тяжести повреждений здоровья отнесена к тяжелой, происшествие связано с производством.

В целях предупреждения подобных случаев со всеми работниками провели беседу, до сотрудников доведены обстоятельства и причины несчастного случая.