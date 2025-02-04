Происшествия

Пскович попал под суд за кражу 27 шоколадок, 26 шампуней и женской куртки

Пскович, совершивший кражу 26 шампуней, 27 шоколадок и женской куртки, предстанет перед судом, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

В ноябре пскович в течение пяти дней ходил по магазинам города, где воровал различные товары.

В одном из магазинов пскович взял с полки 26 шоколадок, положил их в пакет и вынес. В другом магазине он украл женскую куртку стоимостью 17 000 рублей, которую в дальнейшем продал на рынке. А в трех других магазинах он украл 26 упаковок шампуня, которые продал незнакомым людям.

Всего пскович украл имущество на сумму 34 000 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.