Происшествия

Подозреваемых в краже продуктов задержали в Великих Луках

Подозреваемых в хищении из гипермаркета задержали росгвардейцы в Великих Луках 10 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгрвадии по Псковской области.

Около 17:00 росгвардейцы получили информацию о том, что в охраняемом магазине, расположенном на улице Матвея Кузьмина, сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали молодых людей 2000 и 2003 года рождения, которые похитили из торгового зала продукты питания и гигиенические средства общей стоимостью 6 846 рублей.

По факту кражи проводится проверка.