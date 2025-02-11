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Заместителя главврача Псковского перинатального центра задержали по подозрению в мошенничестве

В Пскове заместитель главного врача областного перинатального центра подозревается в мошенничестве, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Видео: СУ СК РФ по Псковской области

Следственный отдел по городу Пскову следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам ОЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, совершенного руководством Псковского клинического перинатального центра. По подозрению в совершении указанного преступления задержан заместитель главного врача перинатального центра, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

По версии следствия, в период с июня 2023 года по декабрь 2024 года подозреваемый, используя свое служебное положение, вносил в документы учета рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах и проведенных дополнительных работах, на основании которых ему была необоснованно начислена заработная плата на общую сумму свыше 3,5 млн рублей, которыми подозреваемый распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб на указанную сумму медицинскому учреждению и комитету по здравоохранению Псковской области.

В настоящее время следователи провели обыски в административных помещениях клиники, в жилищах главного врача и его заместителя, в качестве свидетелей допрашиваются работники медицинского учреждения, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.