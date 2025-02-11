Происшествия

Труп нашли на месте пожара в порховской деревне Попадинка

Тело мужчины обнаружили на месте пожара на улице Красноармейская Слобода в деревне Попадинка Порховского муниципального округа 11 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 11:20. В результате пожара жилой дом полностью выгорел изнутри, огонь уничтожил крышу.

При ликвидации возгорания обнаружен погибшим мужчина, личность устанавливается. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.